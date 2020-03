V Trstu prvih 33 kazenskih ovadb zaradi kršitev uredbe

V četrtek so policija, karabinjerji, finančna straža in lokalna policija na Tržaškem sistematično preverjali, ali občani in podjetniki spoštujejo zadnjo uredbo predsednika vlade za zajezitev epidemije novega koronavirusa. V enem dnevu so po navedbah tržaške kvesture ustavili 1311 oseb in napisali kar 33 kazenskih ovadb zaradi kršenja 650. člena kazenskega zakonika (neupoštevanje ukrepov oblasti). Za to kaznivo dejanje je predpisanih do tri mesece zaporne oz. do 206 evrov denarne kazni. Eno osebo so poleg tega ovadili tudi zato, ker je med kontrolo sporočil lažne osebne podatke. Naj spomnimo, da samoizjave, ki jih osebe izpolnijo, ko jih ustavi policist, pomagajo samo, če imamo nujne opravke, ne pa za izlet ali podobno.

Preverjali so tudi spoštovanje prepovedi obratovanja trgovin in gostinskih lokalov ter našteli tri kazni: eno zaradi nespoštovanja predpisanega obratovalnega časa, dve pa zaradi obratovanja kljub popolni prepovedi. Kvestura pa je na splošno pohvalila gostince in trgovce, ki so kljub številnim novim pravilom v zelo kratkem času pokazali veliko resnost in se zelo disciplinirano prilagodili razmeram, pomembno vlogo so odigrale stanovske organizacije.

Policijska patrulja, ki je izvajala nadzor pred mejo pri Škofijah, pa je med drugim naletela na avtomobil, v katerem je sedela trojica mladih Tržačanov. Poleg tega, da niso imeli razloga, da bi prečkali mejo, so imeli pri sebi prepovedano drogo.