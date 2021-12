V Trstu s koncertom slovo od Zagreba, mesta umetnic

Razstava Zagabria, la città delle artiste (Zagreb, mesto umetnic), ki je od 24. septembra na pobudo hrvaške skupnosti v Trstu (Hrvatske zajednice) na ogled v muzeju Revoltella, se počasi poslavlja. Približno 70 del si bo mogoče ogledati še do nedelje. Gre za prvo razstavo po razglasitvi neodvisnosti Hrvaške, ki združuje umetnine različnih umetnic, tako ali drugače povezanih s hrvaško prestolnico. Obiskovalec se tako sprehodi skozi zgodovino mesta in hrvaške umetnosti, saj zaobjema obdobje od leta 1899 do 2019.

Zaključek razstave ne bo minil neopazno. V avditoriju muzeja bo jutri ob 17.30 na vrsti sklepni spremljevalni dogodek. Gostili bodo hrvaško indie kantavtorico Saro Renar, ki velja za eno izmed najbolj obetavnih in inovativnih balkanskih glasbenic mlajše generacije. Predstavila bo svoj zadnji album Šuti i pjevaj. 34-letna zagrebška pevka je za organizatorje dodaten dokaz, da je Zagreb res mesto umetnic. Vstop je prost, prijave pa zbirajo po spletu ali na prodajnih okencih TicketPoint (Korzo Italia 6/c).