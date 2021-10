V Trstu še več ljudi na ulicah proti covidnemu potrdilu

Na predvolilni petek, ko v Trstu potekajo zadnja srečanja volilne kampanje, je mestne ulice napolnila nova velika demonstracija proti obveznemu covidnemu potrdilu, ki ga je sklical odbor No Greenpass. Sprevod je tako kot prejšnjo soboto krenil s Trga Riborgo in se vije po celem mestnem centru, udeležujejo se ga ljudje z raznih koncev Furlanije - Julijske krajine. Policija navaja, da naj bi bilo tokrat prisotnih okoli deset tisoč ljudi, prejšnjo soboto jih je naštela približno osem tisoč. Tokrat je prišlo do nasilnih izgredov pred deželnim sedežem RAI v Ul. Fabio Severo, kjer je del protestnikov proti policistom, ki ščitijo stavbo, začelo metati steklenice ob vzklikanju besed »sramota, sramota » in »svoboda, svoboda«. Sprevod se tokrat naj ne bi končal na Velikem trgu, kjer že stojijo šotori Barcolane, temveč na Trgu Oberdan.