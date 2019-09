Da je Trst tudi mesto, ki sprejema raznolikost, gradi mostove in podira meje, je v nedeljo dokazala zelo številna publika, ki je še zadnjič do zadnjega kotička napolnila šotor Slofesta na Borznem trgu. Na sklepnem dogodku četrtega festivala Slovencev v Italiji - V Trstu, skupaj - so se publiki predstavili pevci in plesalci narodnih skupnosti iz Trsta in okolice. Te so si letos tudi delile eno izmed stojnic (Trieste plurale), kjer so se predstavile širši javnosti. Na prireditvi, ki jo je povezovala Elena Husu, se je prva predstavila priljubljena tržaška folklorna skupina Stu ledi in na oder prikorakala na notah slovenske ljudske Stu ledi nej pride nutr. Miljana Stević, predstavnice tržaške srbsko-pravoslavne skupnosti, sicer pa solo pevka ter članica folklorne skupine Pontes-Mostovi, je oblečena v srbsko narodno nošo s prodornim glasom zapela pesmi Rasti moj zeleni bore ter Suza Kosova, po bučnem aplavzu pa je na željo publike zapela še pesem Gusta mi magla padnala. Ravno tako je publiko navdušil pevski zbor Messoghios, pod vodstvom Ioanne Papaioanni, ki deluje v okviru tržaške grško-pravoslavne skupnosti. Prava posebnost dogodka pa je bil nastop zbora tržaške evangeličanske skupnosti augsburške veroizpovedi, saj je prav v njihovi cerkvi na Trgu Panfili v nedeljo zjutraj po 500 letih potekalo prvo bogoslužje v slovenskem jeziku, ki ga je daroval slovenski pastor Aleksander Erniša.

