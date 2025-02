V Trstu snemajo film o regati vseh regat

»Akcija!«. To besedo je bilo včeraj dopoldne mogoče pogosto slišati na Velikem trgu, tik pod Mestno hišo v Trstu, kjer so snemali prizore filma La lezione italijanskega režiserja Stefana Mordinija. V glavnih vlogah naj bi nastopala tudi slavna italijanska igralca Matilda De Angelis in Stefano Accorsi, film pa naj bi pripovedoval zgodbo o regati vseh regat - o Barcolani.

Ker uradni viri, produkcijska hiša Picomedia, še niso potrdili novice, podrobnosti filmskega seta niso znane. Znano je le to, da so film v Trstu začeli snemati 30. januarja in da bodo filmarji tu do petka. Nato se bo celotna filmska ekipa preselila v Rim.

Čeprav je bilo včerajšnje dopoldne zelo vetrovno, so filmarji dodaten veter ustvarjali z nekakšnim vetrovnikom, ki je odpihoval bele liste, za katerimi je tekel eden od igralcev ali statistov. To sceno so ponovili večkrat. Nato se je celotna ekipa preselila v jadralni klub Adriaco, kjer naj bi snemali druge prizore. V preteklih dneh pa je bilo filmarje videti na Goldonijevem trgu.