V Trstu spet nov sprevod proti covidnemu potrdilu

S Trga delle Puglie pri nakupovalnem središču Torri d'Europa je popoldne krenil nov sprevod nasprotnikov covidnega potrdila. Že pred začetkom je na trgu odmevala "himna" protestnikov La gente come noi non molla mai. Mikrofon je takoj prevzel prebolevnik Fabio Tuiach, ki je vladi očital, da je na preteklih protestih dovolila napad na delavce. S krikom "svoboda" in napisom Peace and Law for Trieste (Mir in zakon za Trst) se je nato okrog tisoč protestnikov za rdečim kombijem podalo po Pončani proti Sv. Jakobu. Organizatorji so povabili udeležence k spoštovanju pravil za zajezitev pandemije med shodom. Med demonstranti je tudi skupina zdravstvenih delavcev v belih haljah, ki so morali zaradi obveznosti covidnega potrdila na delovnem mestu začasno prekiniti delovno razmerje.