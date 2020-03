V Trstu z eksperimentalno terapijo zoper covid-19

Medtem ko se število okuženih z novim koronavirusom na Tržaškem veča, čeprav ne vsak dan enako skokovito (v četrtek se število umrlih ni povečalo, ostaja pa pri 42, kar predstavlja približno 60 odstotkov vseh smrti v Furlaniji - Julijski krajini), se zdravstvo in znanost na vse kriplje potegujeta za učinkovitejše spopadanje s pandemjio.

Zdravstveno podjetje za Trst in Gorico Asugi je v katinarski bolnišnici uvedlo nov poskusni postopek zdravljenja akutnega respiratornega sindroma, povezanega s covidom-19. Študijo MP-C19 je odobrila deželna etična komisija Furlanije - Julijske krajine, usklajuje pa jo pulmološki oddelek katinarske bolnišnice v sodelovanju z bolnišnicami v Lombardiji in Venetu (Bergamo, Crema, Padova ter Sacco, S. Paolo in S. Giuseppe v Milanu). Terapijo z dolgotrajnim vnašanjem manjših odmerkov metilprednizolona uporabljajo pri hudih dihalnih težavah in pljučnicah na obeh krilih pljuč. Protokol, ki so ga v rimski bolnišnici Spallanzani uvrstili v državne smernice za zdravljenje covida-19, so uvedli ob pomoči Gianfranca U. Medurija, italijansko-ameriškega zdravnika, ki dela na univerzi v Tennesseeju.

»Prvi rezultati tržaške pulmološke ekipe so obetavni, saj se zdaj manj zatekajo k intubaciji. Štirje pacienti so po hudi pljučnici okrevali. Na tržaškem oddelku se je pri težjih pljučnicah že uporabljala podobna terapija s kortizonskimi preparati, saj so svoje izsledke v letih objavili v raznih znanstvenih revijah (Lancet, JAMA, American Respiratory Journal),« piše v tiskovnem sporočilu zdravstvenega podjetja. Pri omenjeni raziskavi pa sodelujejo tudi z laboratorijem genomike v znanstvenem parku AREA na Padričah.