V Trstu za krajši čas evakuirali občino, deželo in prefekturo

Ob 12.21 je bil potresni sunek z epicentrom na Hrvaškem jasno zaznaven tudi na Tržaškem, še predvsem v višjih nadstropjih. Na Velikem trgu so nemudoma evakuirali razne palače, in sicer mestno hišo, deželno palačo in prefekturo. Zaposleni so se zbrali na trgu in čakali na nova navodila, nakar so se kmalu spet vrnili v poslopja. Potres je med drugim prekinili sejo tržaške občinske komisije za infrastrukturna dela, ki je potekala na daljavo, generalni tajnik in eden izmed svetnikov pa sta bila povezana iz mestne hiše. Med občinskimi svetniki je bilo kar nekaj preplaha.