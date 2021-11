V Trstu začeli snemati filmsko priredbo kultnega stripa Diabolik

Z dirko starodobnikov se je na Borznem trgu včeraj začelo snemanje nadaljevanja filmske priredbe kultnega italijanskega stripa Diabolik. Protagonisti prvega snemalnega dne so bili samo avtomobili, danes pa bo v Trst prišla še filmska zasedba, ki bo v mestu in okolici do konca novembra snemala drugo in tretje poglavje stripa. Prvo poglavje stripovskega junaka, leta 2019 delno posneto v Trstu, bo na platnu kinematografov zaživelo 16. decembra.