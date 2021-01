V Trstu zasačili tatinski par

Policija je 15. januarja ustavila tatinski par, ki je bil pravkar zapustil stanovanje, v katerega je bil vlomil: šlo je za hrvaška državljana – 22-letno dekle v visoki nosečnosti in 16-letnega fanta brez stalnega bivališča – ki so ju policisti zasačili, potem ko so postali pozorni zaradi serije tatvin v stanovanjih, do katerih je prišlo 13. in 14. januarja in so kazale na podoben »modus operandi«. Tako je v petek zjutraj patrulja opazila dekle in fanta, ki sta se sumljivo gibala po mestnem središču in se ustavljala pred več palačami, v nekatere sta tudi vstopila. Naposled sta vstopila v stavbo na Trgu Vico, v kateri sta bila nekaj minut, ob izhodu pa sta si z rok odstranila rokavice iz lateksa: takrat so ju ustavili kriminalisti, ki so tako ugotovili, da je dvojica vlomila v stanovanje, iz katerega pa ni odnesla nič, saj ni bilo zasedeno. Pri dekletu, ki so ga naposled aretirali, so našli tudi škarje, ki so služile pri vlomu, oba pa so ovadili tožilstvu oz. tožilstvu za mladoletne zaradi poskusa tatvine v obtežilnih okoliščinah, nošenja nevarnih predmetov in upiranja zahtevi po nudenju osebnih podatkov.