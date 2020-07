V Trstu zasegli 150 kilogramov uvoženih morskih sadežev

Tržaška obalna straža je na ribji tržnici zasegla večjo količino morskih sadežev, točneje dobrih 140 kilogramov velikih pokrovač - kapesant (it. capesante), ki jih je italijanski uvoznik nabavil na Hrvaškem. Školjke so premajhne in torej neprimerne za prodajo. Italijanskemu in hrvaškemu podjetju so skupno naložili za 8000 evrov denarnih kazni, školjke pa so zasegli.

Na mejnem prehodu Lipica pa so - vedno v okviru poletne nadzorne dejavnosti Varno morje - prestregli osebno vozilo, v katerem je bilo meso granceole (oz. velikega morskega pajka). Zasegli so šest kilogramov proizvoda, ki je bil (brez potrdil o izvoru) namenjen lokalnim ribarnicam in restavracijam. Kaznovali so tudi ribarnico, denarne kazni so v tem primeru skupaj zanašale 3000 evrov.