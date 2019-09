V Trstu zaživel Slofest

Na Borznem trgu v Trstu je od današnjega jutra vse živo, začel se je festival Slovencev v Italiji Slofest, ki bo do nedelje zvečer ponujal kulturne in druge dogodke. V ospredju bodo Slovenci in tudi druge tukajšnje skupnosti, s svojimi stojnicami pa se že predstavljajo številne slovenske organizacije ter mediji.

Prvo dejanje je v znamenju mladosti, na trgu se mudi okrog 450 otrok slovenskih vrtcev in šol, ki se udeležujejo mimohoda in njim posvečenega programa. Sledilo bo odprtje razstave kostumov Marije Vidau, popoldne pa druga srečanja na temo manjšin in ne samo. Zvečer bo dogajanje zaokrožilo slovesno odprtje festivala s pripovedjo o Argonavtih, nato pa koncert skupine The Authentics.

Celoten program tukaj.