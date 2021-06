V tržaškem pristanišču skupaj zasegli 11 milijonov zaščitnih mask

V tržaškem pristanišču so v zadnjem letu finančni policisti v sodelovanju z osebjem agencije za carine in monopole zasegli več kot 11 milijonov zaščitnih mask, ki niso bile skladne s predpisi, štiri milijone samo v zadnjih štirih mesecih. Gre za tovore kirurških mask in mask vrste FFP2 in FFP3, ki so v Trst v glavnem prispeli iz Turčije in so bili namenjeni v Italijo ali v razne države Evropske unije. Preiskovalci so ugotovili, da so bile zaščitne maske neustrezne in brez potrebnih dokumentov oz. z lažno ali ponarejeno dokumentacijo, ki jo je povečini izdajal nek turški inštitut. Na embalaži pa je bila tudi oznaka CE. Laboratorijske preiskave so potrdile, da maske ne ustrezajo varnostnim standardom in da je njihova zaščita občutno manjša od tiste, ki je bila navedena na dokumentih. Nezakoniti posli bi bili v primeru prodaje mask skupaj veljali vsaj 20 milijonov evrov.