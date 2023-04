V tržaškem pristanišču zasegli 22 kilogramov opija

Finančni policisti, pomorski policisti in osebje carinske uprave so v preteklih dneh v tržaškem pristanišču zasegli 22,6 kilograma opija. Prevažal ga je v dvojnem dnu tovornjak s priklopnikom iranskih registrskih tablic.

Preiskovalci so na podlagi zbranih informacij posumili o omenjenem tovornjaku, ki je prispel iz turškega pristanišča Pendik, zato so ga temeljito pregledali. Na prvi pogled ni bilo na njem nič sumljivega, po natančnejši preiskavi tovornjaka pa so pri izpušni cevi odkrili dvojno dno, v katerem je bil skrit opij.

Tovornjak s priklopnikom in opij so zasegli. Trenutno še poteka preiskava, ki jo vodi namestnik državnega tožilca Massimo De Bortoli z namenom, da bi odkrili udeležene pri nezakonitem poslu.