V tržaškem pristanišču zasegli rekordnih 55 ton cigaret in razkrinkali tihotapsko mrežo

Finančna straža je v tržaškem pristanišču zasegla rekordnih 55 ton cigaret, ki jih je sem pretihotapila motorna ladja iz Turčije. Natovorjene so bile na treh tovornjakih. Tihotapsko blago znamke Sipan 2015 - 84mm so zasegli v sodelovanju s funkcionarji carinske uprave, gre pa za sad štirimesečnega temeljitega namenskega nadzorovanja.

Preiskava, ki jo je vodil namestnik tržaškega glavnega protimafijskega sodišča Antonio Miggiani, je razkrinkala domiselno mrežo goljufije. Cigarete so namreč bile uradno namenjene vrsti državnih in tujih družb, ki obstajajo le na papirju oziroma so registrirana, vendar dejansko ne poslujejo, saj so nastala izključno v ta namen. Med njimi pa so bila tudi nič hudega sluteča podjetja, ki so jih vpletli v posel. Tihotapci so lahko na ta način cigarete neopazno in nemoteno uvozili v Evropsko unijo, ne da pri tem plačali zahtevane carine oziroma uvozne dajatve. Ko so »bjonde« – kot jim marsikdo tudi pravi – prestale vse potrebne kontrole, jih je kriminalna združba namenila nezakonitemu trgu. Skupno naj bi jih tovrstno trgovanje obogatilo za kar deset milijonov evrov. V primeru da bi te uspeli pretihotapiti na italijansko ozemlje pa bi lahko temu izkupičku prišteli še dodatnih sedem milijonov neplačanih carinskih davkov.