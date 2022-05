V tržaškem pristanišču zasegli več kot 130 kilogramov cigaret

Finančna policija in carinska uprava sta v tržaškem pristanišču skupno zasegli več kot 130 kilogramov cigaret, ki so bile pretihotapljene iz Turčije in so bile namenjene na italijanski in evropski trg. Nezakonita tovora so odkrili na dveh tovornjakih. Na tovornjaku s priklopnikom so v kartonaskih škatlah našli neprijavljene cigarete parliament night blue za skupnih več kot 80 kilogramov. Le nekaj ur kasneje pa so posumili nad tovorom, ki ga je prevažal tovornjak s priklopnikom hladilnikom, saj omenjeni tovor ne bi potreboval hlajenja. Tovornjak so raztovorili in odkrili, da je bilo v njem skritih 2150 paketov cigaret esse black za dobrih 50 kilogramov. Oba tovora so zasegli, osumljene storilce nezakonitega posla pa so prijavili državnemu tožilstvu zaradi tihotapljenja tujega predelanega tobaka v oteževalnih okoliščinah. Z nezakonitim poslom bi bili storilci utajili približno 26.000 evrov davkov in pristojbin.