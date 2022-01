Tržaška finančna policija in carinska uprava sta v tržaškem pristanišču zasegli več kot 30 ton tobaka, ki je bil pretihotapljen iz Malavija in namenjen na italijanski trg. Odkrili so ga v skladišču v brezcarinskem režimu, kjer je bil začasno nameščen kot surov tobak, za katerega ni predvideno plačilo carinskih pristojbin. Ugotovili pa so, da gre v resnici za končni izdelek oz. za tobak, ki ne potrebuje nadaljnje predelave. To so potrdile tudi analize, ki so jih opravili v laboratorijih carinske uprave v Rimu, iz katerih izhaja, da gre za tobak, ki bi lahko bil med drugim uporabljen pri izdelavi cigaret vrste »cheap white«, za katerega so predvidene carinske pristojbine. Davčna uprava bi bila ob uspešnem zaključku nezakonitega posla utrpela več kot pet milijonov evrov škode. Dva turška državljana so ovadili.