V tržaškem stanovanju prekinili zabavo s kokainom

Tržaški karabinjerji so pred dnevi zalotili dvojico prekupčevalcev kokaina in zasegli okrog 80 gramov bele droge. V okviru preiskave o razpečevanju prepovedanih drog so karabinjerji z mestnega poveljstva iz Ul. Hermet nekaj dni skrivoma opazovali dogajanje pred nekim stanovanjskim poslopjem v tržaškem mestnem središču, kjer naj bi potekalo razpečevanje mamil. V stavbo so vseskozi zahajali ljudje, karabinjerjem pa je naposled uspelo vstopiti vanjo. Prispeli so do stanovanja, v katerem se je zadrževalo več ljudi: dva albanska državljana ter mladi italijanski državljani iz Trsta in Vidma so ravnokar uživali kokain. Sledila je hišna preiskava, med katero so našli 80 gramov kokaina ter opremo za pripravljanje odmerkov za prodajo in bankovce. Albanska državljana (gre za 21-letnega I. H. in 22-letnega R. V.) sta osumljena razpečevanja kokaina, zato so ju pridržali.