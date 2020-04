V tržaški občini razdelili zaščitne maske 60 odstotkom družin

Razdeljevanje pralnih zaščitnih mask, ki jih deželna civilna zaščita deli prebivalstvu za zajezitev širjenja novega koronavirusa, se je v tržaški občini kot sicer tudi v drugih občinah v deželi Furlaniji - Julijski krajini zelo pospešila. Če so okoliške občine dejansko že posredovale vsaj dve maski vsaki družini z izjemo Zgonika (kjer naj bi to uresničili v kratkem) in Milj, kjer naj bi ta teden imelo maske vsaj dve tretjini družin, se je v tržaški občini v enem tednu število deljenih mask v bistvu podvojilo.

To je povedal za Primorski dnevnik tržaški podžupan Paolo Polidori, ki je odgovoren tudi za civilno zaščito. Ta je prejšnji konec tedna razložil, da so posredovali maske približno 30 odstotkom družin v tržaški občini, a obenem napovedal, da se bo zadeva pospešila, saj so iz deželnega sedeža civilne zaščite v Palmanovi napovedali pospešek posredovanja mask posameznim občinam.

Polidori je povedal, da so v četrtek »pokrili« polovico družin v tržaški občini. Današnji (petek) podatki pa so bili še spodbudnejši, saj naj bi prejelo maske (dve za vsako družino) 59,5 odstotka družin v tržaški občini. Dve maski so po včerajšnjih podatkih prejele 60.604 družine, začeli pa so jih deliti tudi v kraških vaseh. Polidori je ne nazadnje izrazil upanje, da se bo kmalu zaključil prvi »krog« razdeljevanja mask po družinah. Takoj zatem se bo začela druga faza, v kateri bo vsak družinski član prejel dve zaščitni maski.