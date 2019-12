V tržaški restavraciji zasegli sto kilogramov rib

Tržaška luška kapitanija je tudi letos v decembru poostrila nadzor nad ribolovom in prodajo rib ter morskih sadežev, da bi pred božičnim časom primerno zaščitila potrošnike. V okviru teh dejavnosti je v neki tržaški restavraciji zasegla skoraj sto kilogramov rib, in sicer zato, ker gostinec ni razpolagal z obveznimi dokumenti, ki potrjujejo izvor živil. Zaradi tega so zasežene ribe uničili. Osebje kapitanije, ki je skupaj z ostalimi kapitanijami Furlanije - Julijske krajine opravilo 181 inšpekcij in dodelilo 22 denarnih kazni za skupnih 41.730 evrov, je poleg tega tudi zasačilo divje ribiče, ki so na morju z ulovljenimi ribami napolnili plovilo, namenjeno zgolj potapljanju. Na ta način so do poklicnih ribičev izvajali nelojalno konkurenco.