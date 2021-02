V tujini skrila 1,3 milijona evrov

Tržaška finančna policija je odkrila goljufijo dveh podjetnikov, zakoncev N.S. in R.S., dejavnih na področju prenavljanja nepremičnin in hotelirstva, ki sta v tujini skrila večjo vsoto denarja – 1,3 milijona evrov – da bi se izognila plačilu davkov. Zaradi tega so finančni stražniki po nalogu sodnika za predhodne preiskave in na zahtevo tožilca Mattea Tripanija zasegli 21 nepremičnin v lasti zakoncev, med katerimi so njuno stanovanje, manjša palača, potrebna prenove in prestižni sedež trgovske dejavnosti.

To je rezultat operacije Aedes, v okviru katere so finančni stražniki preverili družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo upravlja N.S., medtem ko je soproga R.S. lastnica butičnega hotela v Trstu. Par je s tekočega računa podjetja prenesel 1,3 milijona evrov na dva tekoča računa v Severni Makedoniji, kjer sta ustanovila podjetij. Po nekaj dnevih sta z omenjenih podjetij zopet prenesli celoten znesek na tekoči račun družbe, katere lastnica je soproga R.S., ki je ta denar potem vložila v prenovo nekega poslopja, delno pa uporabila za predhodno plačilo za druge nepremičnine. Kot že rečeno, so na koncu paru zasegli 21 nepremičnin, poleg tega se bosta morala zakonca tudi zagovarjati pred obtožbo goljufive izognitve plačilu davkov, soproga pa tudi pred obtožbo uporabe denarja nezakonitega izvora.