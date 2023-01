V Ul. Cadorna oživljali žensko

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ob 11.40 posredovali v Ul. Cadorna, kjer je žensko, staro okrog 70 let, obšla huda slabost. Mimoidoči, ki so jo opazili na tleh brez zavesti, so poklicali na interventno telefonsko število 112.

Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da je doživela srčni infarkt, pri čemer ji je zastalo srce. Na mestu so jo oživljali in srce spet spravili k bitju. Nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo.