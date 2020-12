V Ul. Commerciale se je pri križišču z Ul. Marziale okrog 10. ure prevrnil avtomobili fiat panda. Promet je nekaj časa potekal enosmerno in so nastajali manjši zastoji. Na kraj so prihiteli lokalni policisti, reševalci in gasilci, ki so odpravili posledice nesreče. Avto so kmalu postavili na kolesa. Gmotna škoda je bila precejšnja. Promet je znova redno stekel ob 11.35.