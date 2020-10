V Ul. Ghega so danes ponoči ob 2.30 bombni tehniki policije razstrelili sumljiv nahrbtnik, ki ga je nekdo pustil na pločniku ob semaforju. Opazila ga je policijska patrulja, ki je zavarovala območje in poklicala na pomoč kolege. V nahrbtniku so naposled našli le moške obleke in izdelke za osebno nego.