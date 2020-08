V Ul. Milano trčila avtomobil in skuter

V Ul. Milano, malo pred križiščem z Ul. Carducci, sta okrog 10.45 trčila avtomobil in skuter. Kaže, da je avtomobil ob nagli zamenjavi voznega pasu izsilil prednost skuteristki, ki je trčila vanj in padla ter obležala na cestišču. Na kraj so v zelo kratkem času prispeli reševalci službe 118, ki so bili ravnokar v bližini ter lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Skuteristko, ki je utrpela poškodbo rame, so z rešilnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kaže, da njeno zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče.