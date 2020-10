V Ul. Perarolo, ki Barkovlje povezuje s Furlansko cesto, se je davi ob hišni številki 19 zagozdil tovornjak s priklopnikom. Na ozkem ovinku voznik ni mogel ne naprej ne nazaj. Prisotni so na pomoč poklicali gasilce, ki so na kraj prihiteli z žerjavom. Da se je tovornjak vendarle lahko izmotal iz težav, je bilo potrebno dvigniti priklopnik in ga nato znova postaviti v ugodnejši položaj. Voznik je nato s tovornjakom počasi dosegel Furlansko cesto. Ul. Perarolo je bila več časa zaprta za promet.