V Ul. Salata je okrog 9.30 avtomobil ford fiesta, ki je vozil iz smeri glavnega pokopališča proti predoru, zbil 78-letno žensko. Cesto je prečkala izven prehoda za pešce, namenjena je bila po vsej verjetnosti v supermarket. Utrpela je več poškodb in je obležala na cestišču, bila pa je pri zavesti. Reševalci službe 118 so jo prepeljali v glavno bolnišnico. Lokalni policisti so promet prehodno preusmerili po Ul. Roncheto, kmalu po 10. uri pa je ponovno stekel normalno.