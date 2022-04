Gasilci so danes malo po 13. uri posredovali v Ul. Scomparini, kjer je zagorel avtomobil dacia sandero. Voznik je uspel pravočasno izstopiti in poklicati na pomoč. Gasilci so požar pogasili, v njem ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda, saj je bil avtomobil povsem uničen. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.