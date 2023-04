Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Ul. Valmaura, kjer sta v bližini stavbe s hišno številko 19 trčila avtomobil in motor, pri čemer je motorist padel in se poškodoval. Na srečo sta vozila počasi in ni utrpel hujših poškodb. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.