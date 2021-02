V vrtcih in osnovnih šolah na Tržaškem nekoliko manj otrok

Vrtci in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem bodo šolsko leto 2021/22 začeli v nekoliko manjši zasedbi. Podatki januarskega vpisnega roka, ki so nam jih zaupali v tajništvih petih večstopenjskih šol, na splošno pričajo o določenem upadu. Vrtce bo obiskovalo 127 novih malčkov, medtem ko jih je letos 141. Skupno število bo sicer ostalo v bistvu nespremenjeno. V vseh treh letnikih bodo namreč prešteli le enega malčka manj kot leto prej.

Redkejše bodo tudi vrste novih prvošolčkov, saj bo v osnovnih šolah šolski zvonec prvič zazvonil za 154 otrok, to pomeni sedemnajst manj kot doslej. Slika sicer ni povsod črnogleda. Ponekod so številke bolj ali manj podobne lanskim, nekje so celo zabeležili nekaj več novih imen kot lani. Na skupni »negativni izid« so vplivali zlasti skopi vpisi v posameznih krajih. V kriški osnovni šoli bodo denimo prvič v zadnjem desetletju ostali brez prvega razreda.