V vrtcu so dela v teku, v šoli pa bodo dočakali naoknice

Tržaška odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi se je očitno nekoliko prenaglila, ko je novinarki Primorskega dnevnika samo pred dnevi najavila, da so se dela v openskem vrtcu Andreja Čoka zaključila. »Obnovitvena dela so tu še v polnem teku, vsak dan se delavci pripeljejo na delovišče,« nam je potrdil namestnik ravnateljice Večstopenjske šole Opčine Annamarie Zeriali David Pupulin, ko smo ga prosili za ogled obnovljenih šolskih poslopij – tako tistega na Opčinah kot šole v Bazovici. Delavci tačas na zgradbi openskega vrtca skrbijo za hidroizolacijo strehe, da deževnica ne bo več pronicala v učilnice in na hodnike.

Kako je pa z deli na bazovski osnovni šoli Trubar - Kajuh? Pupulin je potrdil, da so se tam predvidena dela – to je obnova strehe in zamenjava žlebov – uspešno zaključila, vendar kaže, da bi se lahko še kaj utegnilo iztržiti ... V ponedeljek je namreč bazovsko osnovno šolo obiskal tržaški župan Roberto Dipiazza, da bi se prepričal o zaključenih delih. Ob pogledu na zunanjost poslopja je opazil dotrajane naoknice in ugotovil, da šole nikakor ni mogoče »oddati« otrokom v takem stanju. »Zunanje naoknice so res gnile, notranje pa so tudi pokvarjene,« je potrdil Pupulin in dodal, da je župan Dipiazza obljubil, da se še vrne z občinskim tehnikom, da bi ocenili, kaj bi bilo treba narediti – ob naoknicah je namreč ocenil, da bi se lahko poskrbelo tudi za kotle za toplo vodo, ki jih doslej ni bilo.