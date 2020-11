V zabojnik vrgel črno vrečo z gradbenimi odpadki

Lokalni policisti okoljske enote so v torek popoldne v Ul. Molino a Vento opazili mladega delavca, medtem ko je s težavo vrgel težko črno vrečo v zabojnik za mešane odpadke. Ker se jim je stvar zazdela sumljiva, so preverili njeno vsebino. V njej so našli dele ometa, posode z barvo, prašne kartone z ometom, dele ploščic in drugo. Skratka, šlo je za gradbene odpadke.

Moškemu so lokalni policisti naložili 500 evrov globe, podobno globo so naložili tudi lastniku gradbenega podjetja zaradi pomanjkljivega nadzora.