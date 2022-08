V zabojnike za smeti odlagali gradbeni material

Lokalni policisti so v preteklem tednu v Ul. Forlanini opazili manjši tovornjak, ki je bil ustavljen ob zabojnikih za smeti, pri čemer so trije moški vanje z vozila naglo odlagali več polnih velikih črnih vreč. Ker se jim je zazdelo dogajanje sumljivo, so preverili njihovo vsebino. V šestih velikih črnih vrečah je bil gradbeni material, in sicer suhomontažne mavčne plošče ter izolacijska snov. Za oboje - sicer za gradbeni material nasploh - veljajo posebna pravila ravnanja in ločeno uničevanje, pri čemer je prepovedano odlaganje v navadne zabojnike. Lokalni policisti so identificirali vse tri kršitelje in jim ukazali, naj poberejo vreče iz zabojnikov. Sledila je ovadba, tovornjak in odvrženi material pa so zasegli.