V zadnjih dveh tednih veliko več pogrebov

Epidemija koronavirusa ni le globoko zarezala v naša vsakdanja življenja, spremenila je tudi protokol pogrebnih slovesnosti. Pogrebi se izvajajo le v najožjem družinskem krogu, prisotnih je lahko največ pet svojcev (število se spreminja, odvisno od občine). Spremljevalni dogodki se na pogrebni slovesnosti ne izvajajo, pogreb se izvaja brez pogrebne svete maše, slovo od pokojnega se izvaja tako, da v mrliško vežico vstopajo individualno, izražanje sožalja svojcem pa mora potekati brez telesnih stikov.

V zadnjih dveh tednih so v tržaških pogrebnih službah zabeležili porast števila pogrebnih storitev, v nekaterih imajo celo dvakrat več dela kot v istem obdobju lani, a kljub temu porasta pogreba v tej fazi še ne morejo pripisovati epidemiji koronavirusa. Povedali so nam, da je na točne statistične podatke treba še malce počakati, saj jih je treba obdelati po posebnem ključu.

V pogrebni službi Sant’Anna so razložili, da so januarja in februarja letos opravili manj pogrebov kot lani v istem obdobju, to pa pripisujejo predvsem mili zimi, ki je terjala manj obolenj in komplikacij pri starejših osebah s pridruženimi zdravstvenimi težavami. Marčevski izbruh epidemije novega koronavirusa je pogrebne delavce ujel nepripravljene. »Na začetku marca, ko je izšel prvi odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih, nismo točno vedeli, kako s pogrebi in kdo je lahko na pogrebih prisoten. Nismo imeli niti zaščitne opreme, ki je pri našem delu nujno potrebna. Edini, ki so nam prve dni marca priskočili na pomoč z opremo, so bili člani kitajske skupnosti v Trstu, ki so nam podarili 150 zaščitnih mask,« je prve težave opisal Roberto Ricamo, lastnik dotičnega pogrebnega podjetja.

Povedal je tudi, s kakšnimi težavami se soočajo, ko morajo njegovi zaposleni po umrle v domove za ostarele, ki so postali novo žarišče epidemije. »Delo se je zelo spremenilo. Ko nas pokličejo iz doma za ostarele, najprej vprašamo, če je preminula oseba bila okužena z novim koronavirusom. V tem primeru smo še posebej pozorni, čeprav se naši zaposleni v teh novih razmerah vedno oblečejo v zaščitne kombinezone za enkratno uporabo, nadenejo si rokavice, masko in očala. Vso to opremo si oblečejo še pred vhodom v poslopje, v katerem morajo prevzeti umrlo osebo, ki jo pred prevozom v mrtvašnico zaprejo v posebno vrečo, s čimer želijo preprečiti širjenje okužbe,« je razložil Ricamo in dodal, da so se stroški za njegovo podjetje povišali, saj porabijo okoli 30 evrov na osebo za zaščitno opremo, po umrle pa gresta vedno dve osebi.

»Cene naših storitev so kljub temu ostale nespremenjene,« je povedal sogovornik in v isti sapi postregel z zanimivi statističnim podatkom. V njegovem podjetju so v zadnjih desetih letih prevzeli skupno 50 trupel, ki so bila okužena z nalezljivimi boleznimi. Od teh 30 samo v zadnjem mesecu,« je povedal Ricamo in dodal, da so zabeležili tudi porast števila žarnih pogrebov. »V povprečju se za žaro odloči 60 odstotkov strank. V zadnjih tednih se je ta odstotek bistveno povečal,« je rekel Roberto Ricamo.

Da imajo več dela kot običajno, so povedali tudi v pogrebnih službah Alabarda in San Giusto Lipa. Tudi pri njih se je povpraševanje po pogrebnih storitvah drastično povečalo v zadnjih dveh tednih. Primerjav z lanskim letom še ne morejo delati, saj je prezgodaj, protokol pogrebne slovesnosti pa se je bistveno spremenil, saj se pogrebi izvajajo v popolnoma drugačnih pogojih kot se sicer.