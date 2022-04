V zaporu bodo skupno presedeli deset let

Karabinjerji iz Nabrežine so med obmejnim nadzorovanjem v treh različnih primerih prestregli tri romunske državljane, ki so bili na begu. Aretirali so 33-letnika, ki mora prestati dve leti zaporne kazni, 46-letnika, eno leto in šest mesecev, in 43-letnika, ki mora prestati šest let in šest mesecev zaporne kazni.

Triintridesetletnika je sodišče iz Rima leta 2017 obsodilo zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah, šestinštiridesetletnika sodišče v Latini zaradi bega iz zapora, triinštiridesetletnika pa sodišče v Rimu zaradi spolnega nasilja in ropa leta 2008. Slednji se je vračal v Romunijo z družino, ki o njegovi preteklosti sploh ni nič vedela. Vse tri so karabinjerji prepeljali v tržaški zapor.