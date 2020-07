V žaveljsko klavnico prihajajo psi za reševanje in softgunnerji

Tržaška občina bo prostore nekdanje občinske klavnice v Žavljah, ki je prenehala obratovati sredi 90-ih let, predala Italijanski zvezi za iskanje in prvo pomoč, ki se ukvarja z dresiranjem psov za iskanje pogrešanih ter združenju Sistema Trieste softair, ki združuje ljubitelje te vojaške veščine iz Trsta in Gorice.

»Nekdanja klavnica je bila do pred kratkim zapuščena. Vanjo so vdirali nepridipravi, nabralo se je cel kup smeti,« je pojasnil občinski odbornik za ovrednotenje nepremičnin Lorenzo Giorgi in dodal, da bo prisotnost dveh organizacij v objektu jamčila njegovo vzdrževanje in ohranitev.

»Usposabljamo pse tako za iskanje oseb pod ruševinami kot za iskanje pogrešanih oseb v gozdovih in urbanem okolju,« je dejal Maurizio Calabrese deželni predsednik zveze ljubiteljev psov, ki ima svoj sedež v bližini Vicenze. Združenju je imela občina že lani namen dati v uporabo nekdanjo šolo v Gropadi, a je naletela na oster odpor domačinov, zaradi česar je projekt takrat splaval po vodi. »Psi bodo lahko sedaj trenirali v nekoliko različnem okolju, saj bomo simulirali delo v strukturah, ki so na tem, da se podrejo,« je še pojasnil Calabrese in dodal, da združenje pogosto sodeluje z društvi za ljubitelje psov iz Slovenije, 19. in 20. septembra pa načrtuje vsedržavno vajo v reševanju v nekdanji klavnici in v gozdu.

Poleg psov in njihovih vodnikov bodo v prostorih nekdanje klavnice trenirali tudi t.i. softgunners. Softair je disciplina, ki simulira vojaške spopade. Uporabljamo replike orožja, ki streljajo plastične biološko razgradljive naboje: ko je igralec zadet mora dvigniti roko in se predati,« je razložil predstavnik Sistema trieste softair in dodal, da je eden od ciljev te vojaške discipline tudi izobraževanje mladih, njihovo gibanje in aktivno preživljanje časa na odprtem.