V zavojčkih skrivala marihuano

Policisti so v Ul. Donota oglobili dvajsetletnico zaradi nezakonite posesti mamil. Tamkajšnji prebivalci so jih obvestili, da v nočnih urah skupina mladih pogosto moti javni mir in uživa mamila, zato so nad območjem poostrili nadzor. V sredo zvečer so policisti v Ul. Donota opazili skupino, ki se je ob njihovem prihodu takoj razšla. Dekle je med drugim med begom odvrglo zavoj. Mladenko so ustavili. Med osebno preiskavo so ugotovili, da je dvajsetletnica pri sebi imela še drug zavoj s sumljivo snovjo. Ugotovili so, da je bila v obeh zavojih marihuana, zato so jo oglobili zaradi nezakonite posesti mamil.