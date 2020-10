V zdravstvenem domu Pineta del Carso potrdili 22 okužb

V zdravstvenem domu Pineta del Carso so včeraj potrdili skupno 22 okužb z novim koronavirusom. Okuženih je 17 pacientov, 4 uslužbenci in en sodelavec zunanjega podjetja. Vsi so brez simptomov, razen pacientke, ki ima le lažje simptome. Iz previdnostnih razlogov so jo vsekakor prepeljali v zdravstveni dom RSA San Giusto.

Okuženi pacienti so v samoizolaciji v posebnem covid oddelku, uslužbenci pa na svojem domu.

Medtem so opravili bris vsem pacientom in celotnemu osebju, testiranje pa se bo nadaljevalo tudi v bližnji prihodnosti, ob upoštevanju vseh zdravstvenih priporočil za zajezitev okužbe.