Policisti v civilu so v soboto opazili dva mlada moška, ki sta se v bližini trgovin v Ul. Settefontane in Ul. Perugino sumljivo obnašala in sta ju ustavila. Šlo je za 19-letnika in 20-letnika, oba tuja državljana. Ugotovili so, da je bil eden od njiju v preteklosti že obsojen zaradi kaznivih dejanj proti premoženju. Policisti so v njegovem žepu našli prižgan paralizator. Moškega so ovadili državnemu tožilstvu, paralizator pa so zasegli.