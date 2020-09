Policisti so včeraj zjutraj v Ulici Battisti ustavilI 50-letno romunsko državljanko, ki je v žepu neupravičeno nosila orodje za vlamljanje. Tamkajšnji stanovalec je osumljenko opazil v družbi pajdašice in zavrtel interventno številko 112. Na kraj so prihiteli policisti, ki so ženski odvedli na kvesturo in prijavili na prostosti. Ena od njiju je pri sebi imela tudi večje klešče za rezanje žice.