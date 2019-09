Vabilo na ogled rimskih najdišč

V četrtek, 26. septembra si bo mogoče ogledati rezultate arheoloških izkopavanj, ki so bila v zadnjih tednih opravljena na najdiščih iz rimske dobe v Mali Gročanici med Bazovico in Peskom in na griču Koromačnik pri Boljuncu. Izkopavanja je izvedla mednarodna ekipa pod vodstvom arheologa Federica Bernardinija, ki so jo sestavljali raziskovalci iz Mednarodnega centra za teoretsko fiziko ICTP iz Grljana in Inštituta za arheologijo Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane v sodelovanju z Nadzorništvom za arheologijo, likovne umetnosti in krajino Furlanije - Julijske krajine. Izkopavanja, ki jih je finančno omogočilo hrvaško podjetje Monton MMS, je bilo mogoče izvesti zahvaljujoč se razpoložljivosti Srenje Boršt in in Srenje Bolliunz, ki sta lastnici zemljišč, ter logistični podpori krajevnih podjetnikov.

Dela so se osredotočila na izkop nekaterih odsekov utrdbenih zidov in zbiranje arheoloških materialov, koristnih za določitev kronologije najdišč. Zbrani podatki potrjujejo hipotezo, da gre za antični rimski taborišči, ki sta bili postavljeni že v drugem stoletju pred našim štetjem, med najstarejšo fazo romanizacije.

Udeleženci ogleda se bodo 26. septembra ob 16. uri zbrali na trgu Wärtsilä (oz. na parkirišču ob tovarni pred vhodom v zbirni center za biomase). Po obisku prvega tabora je predviden ogled drugega tabora med Bazovico in Peskom.