Val in ribica na nekdanji dolgi sivi steni

Nova stenska poslikava krasi vhod občinskega kopališča La Lanterna, bolje poznanega z imenom Pedocin. Naslov ji je Com’è profondo il mare - Kako globoko je morje, avtorji umetnine pa so člani tržaškega društva Melart. Z različnimi tehnikami, ki so značilne za poulično umetnost, so nedvomno obogatili sivo, pusto in dolgo steno na desni strani vhoda v Pedocin. Med čakanjem na vstop v edino kopališče v Italiji, ki na plaži z dolgim zidom še ločuje ženske od moških, bodo obiskovalci opazovali val Hokusai, ki deli morsko gladino od globin, v njem pa morsko babico, majhno ribico, ki je med drugim simbol Miramarskega rezervata WWF. Pred sončnim zatonom ponosno stoji galeb, nedaleč pa so v spomin na preminulega tržaškega potapljača Wolfranga Gallettija narisali potapljaško čelado.

Umetnina je del večjega projekta tržaške občine Chromopolis - mesto prihodnosti, za katerega skrbijo mladi vključeni v občinski program PAG (Progetto Area Giovani).