Val ogorčenih reakcij na protimigrantski shod

Na Trgu Libertà pred glavno železniško postajo bo danes ob 18.30 protestni shod proti »biznisu nezakonitega priseljevanja«, ki ga prireja skupina Son Giusto. Ta se je pred kratkim na Borznem trgu že neslavno »proslavila« s podobno demonstracijo, ki so se je udeležili tudi skrajno desničarski obritoglavci iz Veneta.

Napoved o novi manifestaciji, ki je očitna provokacija, je v prejšnjih dneh že izzvala reakcije Vzpi-Anpija in SKP, zdaj pa je prišlo do vala ogorčenih izzivov, od Italijanskega konzorcija za solidarnost ICS iz Trsta do KPI, združenja Un’Altra Città, občinskih svetnikov Demokratske stranke in občanske liste Open FVG.