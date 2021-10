Valentina Repini prva, Štefan Čok drugi

9.45: Po preštetju glasov 234 od 238 volišč sta Valentina Repini in Štefan Čok na seznamu Demokratske stranke solidno na prvem in drugem mestu s 612 oz. 513 preferencami. Tretja je Laura Famulari s 456 glasovi. Stefano Ukmar je na sedmem mestu s 310 preferencami. Pred njim sta na šestem mestu Rossana Pucci s 319 preferencami in Luca Salvati s 326.

9.27: Medtem, ko manjkajo še glasovi trinajstih volišč od 238, postaja že jasno, da sta Valentina Repini in Štefan Čok dosegla odličen rezultat na listi Demokratske stranke, saj sta prejela 575 oz. 484 preferenčnih glasov in bosta izvoljena v občinski svet. Tretja je Laura Famulari s 432 glasovi. Stefano Ukmar je na sedmem mestu z 283 preferenčnimi glasovi. Na občinskih volitvah pred petimi leti je Valentina Repini prejela 490 osebnih preferenc in jih je torej že presegla za 85.

Danilo Slokar je med kandidati Lige prejel 155 glasov in je na 12. mestu, kar pomeni, da ne bo izvoljen.

Na listi TS 21-26 je kandidat Slovenske skupnosti Peter Močnik na prvem mestu z 277 glasovi, ki pa mu verjetno glede na strankin rezultat ne bodo zadostovali za izvolitev.