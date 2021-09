»Valjarna pri Orehu ogroža mesto«

Načrt valjarne pri Orehu je bil povod za snovanje občanske liste, ki je nastala z imenom Trieste verde, a so jo potem (tudi ob nesoglasjih s stranko Zelenih) prekrstili enostavno v Trieste (Trst), ker so pobrateni z miljsko občansko listo Muggia (Milje). Njun simbol je enak: drevo s koreninami. Tržaška županska kandidatka je Aurora Marconi, predstavnica krožka Miani, dolgoletna aktivistka proti škedenjski železarni.

Ste rajonska svetnica v okrožju Škedenj, Čarbola, Sv. Ana, Sv. Sergij. Čemu ste se odločili za veliki preskok – župansko kandidaturo?

Za sabo imam tradicijo aktivizma pri krožku Miani, sodelovala sem v preteklih volilnih kampanjah, z listo No Ferriera sì Trieste sem bila izvoljena v sedmi rajonski svet. Še naprej sem bila z Mauriziem Fogarjem dejavna v krožku in v tokratni volilni kampanji se mi je ponudila še zahtevnejša vloga. Fogar se je odločil kandidirati v Miljah, jaz pa sem sprejela to dokaj naporno vlogo, katere nisem hotela zavrniti.

V središču volilne kampanje obeh občanskih list je načrt valjarne pri Orehu. Zakaj menite, da predstavlja grožnjo za naše mesto?

Ogrožene so Milje, Žavlje in Dolina, ampak tudi Trst, ker zrak, ki bi se širil iz tovarne (gre za toplo valjarno na metanski pogon), ne pozna meja. Izpusti bi prizadeli tudi Trst. Nevarni pa bi bili posegi na obali in v morju – območje od železarne do Osapske reke je izredno onesnaženo. Ministrstvo za okolje je potrdilo, da so na dnu različne strupene snovi.

Potem je tu druga tema, bagranje na onesnaženem obalnem pasu, ki poteka v okviru pristaniških dejavnosti. Vso tisto zemljo mečejo v morje, ki je že samo po sebi onesnaženo. Morski tokovi bi jo prenašali po okolici, od Sesljana do Kopra, kar bi predstavljalo hud udarec za naš zaliv. Onemogočilo bi kopanje, ribištvo, gojenje školjk.