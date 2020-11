Vandali poškodovali vseh šest kamnitih klopi

Človekova neumnost je včasih osupljiva. Vandalska dejanja pa predstavljajo klasičen primer, ki to ugotovitev potrjuje. Neznanci so se najverjetneje v noči na petek nasilno znesli nad lepimi kamnitimi klopmi, ki obdajajo bazovski kal in ponujajo njegovim obiskovalcem udobno mesto za počitek in mirno uživanje v naravi, ob priljubljenem kraškem vodnem viru in otroških igralih.

Domačini so danes zaprepadeno opazovali nastalo škodo. Nekdo je v nočnih urah s težkim orodjem, po vsej verjetnosti z macolo ali s čim podobnim, udaril po čisto vseh kamnitih klopeh in jih poškodoval. Od tega ni imel verjetno nobene koristi, škoda pa je precejšnja. Vandal (ali vandali) je namreč hudo poškodoval vseh šest klopi.

Zemljišče je jusarsko. Predstavniki bazovskega jusa se bodo jutri obrnili na karabinjerje in prijavili dogodek, ki je močno vznejevoljil vaško skupnost.