Varno in oddaljeno do vozniškega dovoljenja

Sredi maja so tudi avtošole lahko znova odprle svoja vrata, saj je koronavirus od začetka marca prekinil tudi usposabljanje kandidatov za voznike. »Na začetku maja smo se lotili obnavljanj zapadlih vozniških dovoljenj, od 18. maja pa smo startali s predavanji in šolo vožnje, tako da se je vse vrnilo v neke ustaljene tirnice, kar je za nas prava sreča,« nam je zaupal Stefano Bizjak, upravitelj istoimenske avtošole v Ul. Milano (podružnico ima tudi na Opčinah). Konec pouka, je dodal, velja že itak za avtošole za najbolj ugodno obdobje, ko se po opravljeni maturi osemnajstletniki odločijo za vozniški izpit – letos pa so se številke kandidatov kar potrojile, saj gre običajnim prešteti še tiste, ki so dva meseca in več morali čakati, da bi lahko sedli za volan. Podobno veselje so z nami delili tudi pri avtošoli Russo v Stari Istrski ulici, kjer so komaj čakali na mlade voznike, kot je povedala inštruktorica Sara.

STROGO PRILAGAJANJE PRAVILOM

Seveda so se morali tudi pri avtošolah prilagoditi razmeram, da bi znova zagnali proces izobraževanja; zaščitni maski, merjenju telesne temperature, rednemu razkuževanju rok, vozil in učilnic so se v tem mesecu že privadili. Največ težav so pri Russu »povzročili« tečaji teorije, zaradi spoštovanja medosebne razdalje. »Odločili smo se za aplikacijo, preko katere lahko vsak tečajnik rezervira mesto v učilnici; slednja sprejme v danih razmerah samo do 9 oseb naenkrat. Sicer pa je mogoče slediti predavanjem tudi na daljavo, tako kot v šoli.«

Podobne rešitve so izbrali tudi pri Bizjaku, kjer so ob večjem številu predavanj poiskali tudi večjo učilnico ob avtošoli, da bi zadovoljili povpraševanje. Teoretične tečaje pa vodijo tudi na daljavo, tako za vozniške izpite kot tudi za navtične, kar je letošnja novost in beleži velikanski uspeh. »Ugotovili smo, da so se ljudje na predavanja na daljavo v tem času kar privadili. Po začetnem obotavljanju in skepsi, se je spletno povezovanje zelo obrestovalo in čeprav smo šolo vožnje spet odprli, se številni vseeno odločajo za študij od doma, iz nekega udobja, ki jim je zlezlo že pod kožo,« je prepričan Stefano.