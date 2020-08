Varnostne smernice in nesprejemljiva pravila

Šolsko leto 2020-2021 bo potekalo v znamenju spoštovanja koronavirusnih predpisov. Ukrepi za zajezitev širjenja pandemije ne zadevajo samo preureditve prostorov. Ministrstvo za šolstvo je namreč izdalo celo vrsto pravil, ki pa so po mnenju tržaške občinske odbornice za šolstvo Angele Brandi in vsedržavne zveze občin ANCI nesprejemljive. V četrtek, 6. avgusta, so ministrica Lucia Azzolina in pristojni sindikati podpisali nov pravilnik, ki ureja strežbo obrokov v šolskih prostorih. Iz navodil izhaja, da mora šolsko osebje postreči otrokom kosilo in druge obroke v predhodno hermetično zaprti posodi s priborom za enkratno uporabo. Nov postopek strežbe je na prvi pogled dobra izbira, skriva pa celo vrsto negativnih posledic, o katerih se je odbornica, v vlogi članice ANCI, minuli petek pogovorila s podministrico za šolstvo Anno Ascani na sestanku na tržaški prefekturi: »Čudim se, da so sindikati sprejeli predlog, ki bo zahteval številna delavna mesta. Postavlja pa se tudi problem pribora za enkratno uporabo, ki je lahko za najmanjše otroke zelo nevaren. Nazadnje pa se pojavi še ekološko vprašanje odstranjevanja odpadkov, ki nastanejo po strežbi 10 tisočih obrokov,« je obrazložila Brandijeva in zagotovila, da se tržaška občina ne bo prilagodila smernicam.

Prav tako nesprejemljiva so po mnenju tržaške občinske uprave pravila, ki prepovedujejo upokojencem, starejšim od 65 leta, da nastopijo v vlogi dedka redarja oziroma da stopijo v stik - čeprav posreden - z otroki.

Tudi v tem primeru se bo občinska uprava požvižgala na vladne ukrepe in začasno zaposlila 60 dedkov redarjev, ki bodo morali od prijavi sicer oddati zdravniško potrdilo.

Letos bodo urejanje prometa ob prehodih za pešce v bližini šol zaupali tudi prejemnikom minimalnega dohodka in tistim, ki opravljajo družbeno koristna dela.