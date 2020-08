Varnostnika udaril s pestjo v nos

Nakupovalno središče Il Giulia v Trstu je bilo v noči na četrtek prizorišče nasilnega dogodka. 25-letni moški, romunski državljan, je pregloboko pogledal v kozarec in opolnoči, ob zaprtju, ni hotel zapustiti tamkajšnje pivnice. Pristopil je varnostnik, ki ga je povabil, naj odide, mladi moški pa ga je začel zmerjati. Ob izhodnih vratih pa je varnostnika iznenada udaril s pestjo v obraz, da mu je iz nosa začela liti kri. Osebje lokala je poklicalo policijo, ki je kmalu zatem prispela na prizorišče in ukrotila nasilneža. Poleg globe zaradi pijanosti sta ga doleteli ovadbi zaradi upiranja in povzročitve telesnih poškodb.