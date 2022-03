Varuhinja kulturne dediščine, ki jo mesto bolj ljubi kot kritizira

Biti varuh kulturne dediščine je vse prej kot enostaven poklic. Po eni strani morajo varuhi dosledno izvajati zakone in skrbeti za to, da se čim bolj uveljavlja javni interes varstva, po drugi strani pa morajo imeti toliko svobode, da sami presodijo, kako sodobno varstvo dediščine presega zaščito posameznih stavb in predmetov. Direktorica Zavoda za spomeniško varstvo FJK Simonetta Bonomi, ki ta zavod vodi od leta 2018, vodstveni položaj pa bo zasedala do aprila prihodnje leto, ko se bo upokojila, je znana po tem, da odločitve sprejema zelo preudarno. V vseh teh letih na račun njenega dela ni bilo izrečenih veliko kritik. Nihče ji nikoli ni očital, da bi njena stroka popuščala kapitalu ali razlaganju zakonodaje po politični všečnosti. Sodelovanje z Občino Trst je bilo vedno dobro in produktivno.

Prav zato je tržaški župan Roberto Dipiazza varuhinjo kulturne dediščine v reprezentančnem salonu Občine Trst včeraj počastil s srednjeveškim pečatom Občine Trst. Še posebej trud Bonomijeve pri vrednotenju nepremičninske dediščine Starega pristanišča. Na podelitvi je župan spomnil, da je zaradi projekta, ki zadeva ovrednotenje Starega pristanišča, komunikacija z dotičnim zavodom neizbežna. Priznal je, da so bili v preteklosti odnosi na trenutke tudi napeti, a po zaslugi direktorice zavoda so vse napetosti znali rešiti.

Ob robu prevzema priznanja Občine Trst smo z direktorico zavoda, ki je sicer po izobrazbi in duši arheologinja, poklepetali o prihodnjih načrtih in viziji mesta. In se prepričali, da gre za pogumno žensko, ki si nima kaj očitati, saj je v pregovorno okorelem birokratskem aparatu izbrala samosvoj način varstva dediščine.

Kaj vam pomeni priznanje Občine Trst?

Predvsem čutim iskreno hvaležnost. Trudim se, da bi na čim boljši način doprinesla k sodobnemu varstvu dediščine, ki presega zaščito posameznih stavb in predmetov.

Za vas vsekakor lahko rečemo, da ste bolj cenjeni kot kritizirani. Zakonov ne izvajate s togostjo, ki je značilna za mnoge birokrate. V primeru dvorane Tripcovich ste za razliko od rimskih kolegov od vsega začetka trdili, da si objekt ne zasluži oznake kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Če pogledate poslopja, ki obdajajo Trg Città di Santos, vidite, da tam stojijo objekti, ki imajo skupni imenovalec. Na eni strani je veličasten, skoraj monumentalen vhod v Staro pristanišče, na drugi pa prestižne palače. To prostorsko kontinuiteto objekt iz tridesetih let prejšnjega stoletja, katerega podoba je bolj klavrna kot ne, dobesedno kazi. Naš zavod je iz tega razloga odobril predlog za rušenje. Čeprav brez težav ni šlo, saj je kmalu po naši odločitvi v veljavo stopil nov zakon, ki je pooblastila o odločanju prenesel na rimske urade, ki so nasprotno od mene ocenili, da se objekt ne sme rušiti. Nato je spet prišlo do sprememb in obveljala je naša avtorizacija. Seveda to ne pomeni, da lahko Občina Trst na tem mestu naredi, kar želi. Mi smo jasno povedali, da je treba na primeren način ovrednotiti vhod v nekoč industrijski del mesta.